بدء اختبارات المتقدمين لوظائف التعليم بمدارس مطروح الرسمية لغات

انطلقت منذ قليل، اختبارات الوظائف الجديدة للمدرسين بـ«تعليم مطروح»، وترأس عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لجنة المقابلات الشخصية الخاصة بالمتقدمين لوظيفة التعليم بالمدارس الرسمية لغات، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري في ديوان عام مديرية التربية والتعليم بمطروح.

لجنة اختبارات وظائف المعلمين في مطروح

وعُقدت لجنة اختبارات وظائف المعلمين في مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وماهر قاسم مدير إدارة المدارس الرسمية، ودينا عبدالله مدير إدارة التنسيق المركزي، وموجهي عموم الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بتعليم مطروح.

معايير تربوية وشفافية في الاختبارات

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنّ إختيار معلمي المدارس الرسمية يتم بكل شفافية ومصداقية وأمانة مهنية، وفق معايير تربوية للحصول على أفضل كادر تعليمي ممكن لتلك المؤسسات التربوية، التي تقدم خدمة تعليمية متميزة، وتشهد سنوياً إقبالاً كبيراً من الطلاب للالتحاق بها.

سد العجز في التخصصات

وأوضح وكيل تعليم مطروح في بيان، أن التعيينات الجديدة للمعلمين نستهدف من خلالها توفير فرص عمل جديدة للشباب من المعلمين الجدد، والعمل على سد العجز في بعض التخصصات التي تحتاجها المدارس، طبقا للخطة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.