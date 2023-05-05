وظائف بمدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.. مطلوب معلمين وإداريين

أعلنت مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعونة الأمريكية للتخصصات: «برمجيات وتشغيل وصيانة ماكينات»، عن حاجتها لشغل عدة وظائف للعام الدراسي 2023-2024.

وتشمل وظائف مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، ومجموعها 23 وظيفة التخصاصات التالية والتي تجمع بين وظائف المعلمين والوظائف الإدارية الآتي:

تفاصيل وظائف مدرسة إيفا التكنولوجية الدولية

مدير أكاديمي، ووكيل مدرسة، بالإضافة إلى وظائف المعلمين في التخصصات التالية:

- معلم دراسات

- معلم فيزياء باللغة الإنجليزية

- معلم لغة عربية

- معلم تربية موسيية

- معلم تربية رياضية

- معلمين تخصص ميكانيكا وحاسبات

- معلم كيمياء باللغة الإنجليزية

- معلم رياضيات باللغة الإنجليزية

- معلم لغة إنجليزية

- معلم تربية فنية

- معلم مسرح

الوظائف الإدارية وتشمل

- أخصائي تطوير تكنولوجي

- أخصائي اجتماعي

- مسؤول شئون عاملين

- أمين عهدة وتوريدات

- مسؤول شبكات

- أخصائي نفسي

- مسؤول شؤون طلاب

- مسؤول تقييم

- مسؤول شؤون مالية وإدارية

كيفية التقدم لوظائف مدرسة إيفا التكولوجية الدولية

لمعرفة الشروط اللازمة للوظيفة وكيفية التقدم لها يرجي مسح الـQR Code، الموجود في الجانب الأيسر من الإعلان المنشوره أعلاه، ويرجي التأكد من اختيار مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.