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«جنايات الإسكندرية» تعاقب سيدة زورت شهادة ميلاد طفلتها بالسجن 5 سنوات

كتب:

كيرلس مجدى
02:19 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
منصة محكمة - أرشيفية

منصة محكمة - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة «إ.ق.ا» أم لطفلة، في قضية تزوير بمحرر رسمي «شهادة ميلاد»، عن طريق تغيير اسم الأب، بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيًا، ومصادرة المحرر المزور المضبوط، وألزمتها بالمصاريف الجنائية.

حكم جنايات الإسكندرية، جاء في القضية المقيدة برقم 12153 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة سيدي جابر.

وتعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بتزوير المتهمة لمحرر رسمي، وهو شهادة ميلاد.

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بقلم كيرلس مجدى