مصرع شخص وإصابة 3 في انقلاب «تروسيكل» بسوهاج

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في حادث انقلاب تروسيكل، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انقلاب دراجة بخارية «تروسيكل»، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وبالفحص تبين مصرع كل من مصطفى م. ا، نقاش، 35 عاما، وإصابة علي. م م، 9 سنوات، ومحمود. م م، 4 سنوات، وآمين. م م، 3 سنوات، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.