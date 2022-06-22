إصابة شخصين في حادث دراجة بخارية على طريق أسيوط الغربي بالبدرشين

أصيب شخصان في حادث دراجة بخارية، كان يستقلها أحدهما على طريق أسيوط الغربي بالبدرشين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورود بلاغ بالحادث

وكانت البداية بورد بلاغ لمدير الإدارة العامة للمباحث مدحت فارس، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بقسم شرطة البدرشين، من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق مصر أسيوط الزراعي في البدرشين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تحريات المباحث

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن قائد دراجة نارية اصطدم بشخص ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي بالبدرشين لتلقي العلاج.