مصرع طفل في حادث تصادم دراجة بخارية بالوراق

لقي طفل مصرعه أثناء عبوره نهر الطريق بشارع كورنيش النيل دائرة القسم بالوراق، وجرى نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوجود حادث تصادم

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد هاني شعراوي، رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوجود حادث تصادم ومتوفى بشارع النيل في دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية، يقودها عامل، 18 سنة، اصطدم بطالب 10 سنوات، مصاب بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلي، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفي أثناء إسعافه.

تحرير محضر بالواقعة

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.