توافد آلاف الموهوبين على نادي المنيا لإجراء اختبارات كابيتانو مصر

توافد آلاف الموهوبين على نادي المنيا الرياضي لإجراء اختبارات كابيتانو مصر 2023، والمقامة بملاعب مدينة المنيا الجديدة، حيث بدأت الاختبارات في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى ظهر اليوم، وخضع أكثر من 2000 للاختبارات.

اختبارات كابيتانو مصر في المنيا

وقال الدكتور محمود سعد المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر 2023، في تصريحات لـ«الوطن» إن اليوم الأول للاختبارات جرى الاستعداد والإعداد الجيد له، من خلال عقد محاضرة نظرية للمدربين لتوزيع وتحديد الأدوار على المدربين، والتعامل مع كثافة الأعداد التي تتوافد على الاختبارات العملية.

وأضاف أنه لأول مرة في مصر يجرى اختبارات قياسات السرعة من خلال أجهزة دقيقة، إذ جرى اختيار مدربين على أعلى مستوى وعددهم 24 بقيادة الكابتن هشام عبد الرسول.

اختيار المتميزين وإجراء التصفيات

وأوضح أن اليوم الأول في المنيا بدأ بتسجيل الحضور الراغبين في إجراء الاختبارات من خلال فريق عمل يتعامل مع التجمعات، ويباشر إجراءات ملء الاستمارات والتسجيل، ومتابعة الكشف الطبي والطول والوزن ثم إرتداء القمصان بالأرقام وهي 4 ألوان، ثم تقسيم الملاعب إلى 4 محطات وتشمل بدنية وسرعة ورشاقة مهارية وتصويب علي المرمي.

وفي النهاية يقوم فريق العمل والخبراء باختيار اللاعبين المتميزين في التصفية الأولية، ثم إجراء اختبار ثاني في اليوم التالي لاختيار أفضل المتميزين لاستكمال الاختبارات في نادي الجزيرة بالقاهرة، ومن المقرر أن يخصص مركز تدريب لكابيتانو في محافظة المنيا يضم جهازا فنيا.