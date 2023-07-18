تعيين علي عبد السلام مديرا عاما للتعليم العام في المنيا.. من هو؟

أصدر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قرارا برقم 297 لسنة 2023، بتعيين الدكتور علي عبد السلام رجب، مديرا عاما للتعليم العام بديوان عام مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا.

حفلات دورية في نقابة المعلمين

والدكتور علي عبد السلام من أكفأ القيادات التعليمية في محافظة المنيا، حيث كان يشغل مدير الإدارة التعليمية للمنيا، وهو رئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، ويحرص علي تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في جميع المراحل التعليمية ومكتبه مفتوح للجميع، كما ينظم حفلات دورية في نقابة المعلمين بالمنيا لتكريم المعلمين وابنائهم المتميزين في المراحل التعليمية المختلفة، ويتعامل بروح القانون لحل كل المشكلات التي تخص العملية التعليمية.

حل مشكلة عجز المعلمين بالمدارس

ومع بداية العام الدراسي المنقضي كانت تواجة مدارس مركز المنيا عدة مشكلات متعلقة بوجود عجز في المعلمين في بعض القري وتخمة في المدينة، ونجح عبد السلام في حل مشكلة عجز المعلمين في مدارس مركز المنيا لتحقيق مصلحة الطلاب واستقرارا للعملية التعلمية.

و«عبد السلام»، من أوائل مديري الإدارات التعليمية الذي أجري اختبارات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي لاستخدام التابلت المدرسي للعمل علي نجاح التجربة في جميع مدارس المنيا.

يذكر أن الدكتور علي عبد السلام سبق وتولى منصب مدير عام التعليم العام في المنيا، لمدة ثلاث سنوات ماضية، خلال الفترة من عام 2017 حتي عام 2020 حتي أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرار في 2020 بتولي «عبد السلام» مديرا لإدارة المنيا التعليمية الأكبر بين إدارات المحافظة وذلك للعمل علي حل كافة المشكلات وتحقيق استقرار العملية التعليمية بإدارة المنيا التي تضم أكبر عدد من المعلمين والطلاب والمدارس علي مستوي المحافظة، حتى صدر قرار وزير التنمية المحلية الأخير بعودة «عبد السلام» مديرا للتعليم العام.