استقبال 226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن في مواني بورسعيد خلال يونيو الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، أنّ مواني المنطقة الشمالية شرق بورسعيد، غرب بورسعيد والعريش التابعة للمنطقة الاقتصادية، قد استقبلت خلال شهر يونيو الماضي، 226 سفينة متنوعة، بإجمالي حمولات بلغت 4 أطنان و62 ألفا و864 طن طاقة محققة، و338 ألفا و729 حاوية مكافئة.

226 سفينة بحمولة 4 ملايين طن بمواني بورسعيد

وذكر البيان، أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد استقبل:

- عدد 43 سفينة حاويات بطاقة محققة 396,420 طنا.

- 44,877 حاوية مكافئة.

كما استقبل الميناء، 10 سفن بضائع عامة، و5 سفن صب سائل، وثلاث سفن رورو وسفينة ملح، فضلاً عن استقبال عدد 24 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

سفن استقبلها ميناء شرق بورسعيد خلال شهر يونيو

على جانب آخر، استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال الشهر ذاته، 110 سفن حاويات و15 سفينة كلينكر وسفينتي أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة بارج بطاقة محققة 3,620,087 طنا، و293,852 حاوية مكافئة.