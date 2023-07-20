حوادث اليوم: ضبط شخص استولى على 20 مليون جنيه وتنفيذ 61 حكما قضائيا

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا فى مختلف محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز ضبطيات «الداخلية»

وخلال التقرير التالى، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التى أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

ضبط نصاب استولى على 20 مليون جنيه

ففى محافظة القاهرة، تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على نصاب استولى على 20 مليون جنيه من المواطنين في القاهرة، بعدما تبين من خلال التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم مقابل أرباح شهرية.

كما توصلت التحريات إلى أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وقدرت تلك المبالغ بنحو 20 مليون جنيه.

حملات «الداخلية» تنفذ 61 ألف حكم قضائي

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة في مختلف محافظات الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذ الأحكام، فأسفرت الحملات عن تنفيذ 61 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعا، خلال 24 ساعة، بالإضافة الى ضبط 231 قضية مخدرات، و41 قطعة سلاح ناري.

سرقة مشغولات ذهبية وضبط المتهمين

وفي محافظة القاهرة، ضبط رجال الشرطة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية، وهما شخصان، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات التى تثبت ارتكابهما للواقعة اعترفا بجريمتهما كما أرشدا عن المشغولات الذهبية لدى عميلهما «سيئ النية عامل بمحل للمشغولات الذهبية» تم ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.