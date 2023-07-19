«الداخلية»: ضبط ‏83 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، في ضبط ‏82902 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

حملات مرورية

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 82902 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 28023 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 1461 مخالفة السير بدون تراخيص،8 دراجات نارية مخالفة، 19 مخالفة موقف عشوائى،26 مخالفات شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.