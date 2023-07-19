«الداخلية»: ضبط متهم بارتكاب جرائم كسب غير مشروع بـ3 ملايين جنيه

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة ارتكاب جرائم كسب غير مشروع بـ3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية، بتهمة التعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية، ما مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى شراء العقارات و تأسيس الشركات.

وقدّرت أفعال الكسب غير المشروع التي أجراها المذكور بمبلغ (3 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.