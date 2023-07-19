«التموين» تقرر زيادة المعروض من السكر في السوق المحلية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة المعروض من سلعة السكر في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلعة يكفي حاجة البلاد حتى شهر فبراير 2024 بالكميات المتعاقد عليها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية وشركات السكر والقطاع الخاص.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي

وأكدت وزارة التموين، في بيان لها، أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي للسكر مقرر له الزيادة بفضل موسم حصاد القصب والبنجر، الذي يبدأ اعتبارا من يناير 2024.

وتشمل الجهات الحكومية التي تجري تعاقدات على سلعة السكر على التالي:

- هيئة السلع التموينية.

- شركة السكر والصناعات التكاملية.

- شركة الدلتا للسكر.

- شركة الشرقية للسكر.

- شركات السكر في القطاعين العام والخاص.

سعر السكر في التموين

ووفقا لبيان وزارة التموين فإن سعر السكر في التموين يبلغ 12.60 جنيه للمواطن على البطاقة التموينية، وحدد قرار للدكتور علي المصيلحي حصة كل بطاقة تموينية من السكر وفقا لعدد الأفراد، إذ يحصل الفرد الواحد على عدد 2 كيس سكر بحد أقصى 6 أكياس من للبطاقة الواحدة.