تعليمات من وزير التموين بتحرير محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تعليمات بتكثيف الحملات التموينية للرقابة على محال السلع الغذائية للتأكد من إعلان أسعار السلع للمواطنين، من أجل ضبط الأسعار والتصدي لتلاعب بعض التجار.

حملات تموينية وتفتيشية

وتحرر الحملات التموينية والرقابية محاضر ضد أي محل أو سلاسل تجارية تعرض السلع الغذائية دون أن تعلن أسعار كل سلعة على حدة، وفقا لما يقره القانون بمخالفة البيع مع عدم إعلان السعر، أو البيع بأزيد من السعر الرسمي المقرر للسلعة.

وتشترك وزارة التموين في حملاتها الرقابية مع مباحث التموين ومفتشي جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطية القضائية، للرقابة على الأسواق ووقف تلاعب التجار بالأسعار.

طرق تقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك

ويخصص جهاز حماية المستهلك أكثر من طريقة للتواصل معه والإبلاغ عن أي شكوى من المواطنين سواء بالتضرر من عملية شرائية ما أو من سعر أي سلعة، بإرسال نص الشكوى على الموقع الرسمي للجهاز، أو من خلال التواصل مع الجهاز بالطرق التالي:

** الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

** إرسال رسالة على واتس أب الجهاز على الرقم 01577779999.