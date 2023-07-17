«السلع التموينية»: طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم، طرح ممارسة لاستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.

موعد التوريد

ونوهت الهيئة العامة للسلع، في بيان منذ قليل، بأن التوريد يكون خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023، أو من 16 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2022.

الأولوية للسداد بالجنيه المصري

وأوضحت هيئة السلع التموينية أن الأسعار تقدم للسداد بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

ونوهت بأن كل الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية.