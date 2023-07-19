الحكومة توافق على إنشاء جامعة أهلية في مدينة السلام بالقاهرة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا.

تفاصيل الجامعة

يأتي إنشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة، وفقًا لبيان المجلس.

مقر الجامعة

ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة بمدينة السلام في القاهرة، وتتكون من 4 كليات هي: «الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب، والذكاء الاصطناعي، والهندسة».