مجلس الوزراء يشيد بمنظومة شكاوى محافظة قنا 

أشاد التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بجهود محافظة قنا المتميزة في تلقى الشكاوى وسرعة الاستجابة لها، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يونيو الماضي.

تقديم مختلف الخدمات للمواطنين

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسئولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي ترصد من خلال المنظومة.

وبحسب بيان محافظة قنا، أشاد رئيس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

رصد 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة

يُذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو، وكان آداء الوزارات والهيئات وبعض المحافظات متميزا في الاستجابة لها وكان من بين تلك المحافظات، محافظة قنا.