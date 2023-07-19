وكيل رياضة الدقهلية تكرم أبطال الجمهورية في الخماسي الحديث

كرمت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية اليوم الأربعاء، أبطال الجمهورية فريق الخماسي الحديث داخل مركز شباب شرنقاس، التابع لإدارة شباب طلخا، وجرى منحهم مكافأة مالية تقديرا لحصولهم على المراكز الأول والثالث

دعم الأبطال الرياضيون في الدقهلية

وأشارت منى عثمان إلى أن التكريم جاء بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات محافظة الدقهلية، على دعمها المتواصل لكل الأبطال الرياضيين في جميع الألعاب على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية

تكريم أوائل الجمهورية في الخماسي الحديث بالدقهلية

وأضافت منى عثمان أنه جري منحهم مكافأة مالية، تقديراً لحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الخماسي الحديث، وهم:

- اللاعب مروان محمد شعبان أول الجمهورية

- واللاعب محمد صبري حسين ثالث الجمهورية

- بالإضافة إلى تكريم اللاعب مازن محمد السيد، واللاعبة إيلا أحمد محمد، واللاعبة جودي محمد حامد، واللاعب مهند أكرم عبد الحميد، واللاعب جاسر رامي سعد، واللاعب محمد السيد محمود، واللاعبة بسمله محمد حمدي، واللاعبة هنا محمد عبد العظيم محمد.

النهوض بمنظومة الشباب وتحقيق الإنجازات

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن الهدف من التكريم هو النهوض بمنظومة الشباب والرياضة، وتحقيق الإنجازات الرياضية في البطولات على المستوى المحلية والدولية.