«القاهرة الإخبارية»: الكرملين يتهم الغرب بالتغاضي عن هجمات أوكرانيا إرهابية

اتهم قصر الرئاسة الكرملين، الغرب بالتغاضي عما قال إنها «هجمات إرهابية» ارتكبتها أوكرانيا داخل روسيا، اليوم الأربعاء.

ولقي والدان حتفهما وأصيبت ابنتهما، 14 عامًا، في الهجوم الذي وقع الاثنين بينما كانت الأسرة تعبر الجسر بسيارة لقضاء عطلة في شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

مركبات بحرية مُسيّرة

وقالت موسكو إنّ أوكرانيا استخدمت مركبات بحرية مُسيّرة لمهاجمة الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وتقول كييف، التي ذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، إنّها تقف وراء الهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها رسميًا، إن شبه جزيرة القرم أوكرانية، وإنّها تعتزم استعادتها بالقوة في إطار حملتها لطرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأوضح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين اليوم الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي تلاحظ فيها موسكو إخفاق الغرب في إدانة أوكرانيا لما وصفه بالإرهاب.

هجمات إرهابية

وذكر: «الغرب ككل مستعد لغض الطرف عن أي هجمات إرهابية يرتبها نظام كييف في بلادنا.. أنهم لا يخجلون من أي نوع من الصمت، هذا ليس أمرًا جديدًا.. الأمر كما كان من قبل وسيظل هكذا، نحن نعي ذلك جيدًا».