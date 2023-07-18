رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الكرملين: شحن حبوب عبر البحر الأسود دون ضمانات أمنية محفوف بالمخاطر

كتب:

هانى حسن
02:21 م | الثلاثاء 18 يوليو 2023
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

أعلن الكرملين، أن شحن الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود دون ضمانات أمنية من روسيا أمر ينطوي على مخاطر؛ لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية، بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لها بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، مضيفًا أن روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب. 

اقرأ المزيد:

أخبار روسيا وأوكرانيا.. كييف تقترح استئناف اتفاق تصدير الحبوب دون موافقة موسكو

ما هي اتفاقية تصدير الحبوب التي انسحبت منها روسيا؟

البيت الأبيض: انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب يضر بالملايين

أوكرانيا تبدأ موسم تصدير الحبوب الجديد بكميات ضئيلة

أخبار روسيا وأوكرانيا..الكرملين يستبعد تمديد اتفاق تصدير الحبوب

«القاهرة الإخبارية»: تحذيرات روسية بتعليق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود
بقلم هانى حسن