الكرملين: شحن حبوب عبر البحر الأسود دون ضمانات أمنية محفوف بالمخاطر

أعلن الكرملين، أن شحن الحبوب من المواني الأوكرانية عبر البحر الأسود دون ضمانات أمنية من روسيا أمر ينطوي على مخاطر؛ لأن أوكرانيا تستخدم تلك المياه في أنشطة عسكرية، بعد اقتراحات بأن تتولى تركيا حماية سفن الحبوب الأوكرانية، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لها بعد الانسحاب من اتفاق الحبوب، الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، مضيفًا أن روسيا ستواصل إمداد الدول الفقيرة بالحبوب.