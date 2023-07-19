طرح فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» في السينمات 23 أغسطس المقبل

أُطلق البوستر الرسمي لفيلم الدراما والكوميديا السوداء «ڤوي! ڤوي! ڤوي!» للمخرج عمر هلال، من إنتاج محمد حفظي، تمهيدا لطرحه بدور العرض المصرية، في 23 أغسطس المقبل، وفي 24 أغسطس في باقي أنحاء العالم العربي.

ويُظهر البوستر محمد فراج، في المنتصف، مرتديا زي نادي الإحسان الرياضي، ونظارة شمسية، فيما يحمل كرة قدم وعصا مكفوفين، فيما تقف بجانبه نيللي كريم، وهي تحمل كاميرا تصوير احترافية في إشارة إلى طبيعة عملها صحفية رياضية تبحث عن سبق، فيما يبدو بيومي فؤاد وأمجد الحجار، مذهولين، بينما يظهر طه الدسوقي، غير مبالي بما يدور حوله.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

قصة وأبطال فيلم «ڤوي! ڤوي! ڤوي!»

تدور أحداث الفيلم في عام 2013 في مصر، وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار، وبدهاء ومكر يجد الفرصة، حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين، وينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا. ويتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

يُذكر أن هذا أول عمل سينمائي يجمع النجمين محمد فراج ونيللي كريم، ويشارك في البطولة أيضا بيومي فؤاد، طه الدسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم، حجاج عبد العظيم، ظهور خاص لبسنت شوقي. وإنتاج فيلم كلينك وفوكس سينما، وإيمج نيشن أبوظبي.