4 معلومات عن فيلم فوي فوي فوي.. بطولة محمد فراج ويستند لقصة حقيقية

بعد عدة شهور من الانتظار طرح المنتج محمد حفظي إعلان فيلمه الجديد «فوي فوي فوي» للفنان محمد فراج، المقرر أن يطرح في دور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عن الفيلم، وهي كالتالي:

- الظهور الأول للفيلم كان من خلال مؤتمر صحفي عقد في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

- الفيلم تم التحضير له منذ ما يقرب من عامين وهو يدور عن نصاب يدعى حسن يخدع الجميع لاعب كرة القدم للمكفوفين.

- الفيلم على حسب تصريحات محمد فراج به الكوميديا التي ستكون مفاجأة للجمهور وقت عرضه.

- الفيلم مأخوذ من قصة حقيقة حدثت بالفعل على أرض الواقع في مصر.

الفيلم من بطولة نيللي كريم

فيلم فوي فوي فوي من تأليف وإخراج عمر هلال وبطولة كلا من نيللي كريم ومحمد فراج ومحمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، ، إنتاج محمد حفظي وتدور احداثه عن شاب يوهم الجميع بأنه فاقد البصر لكي يهرب خارج البلاد مع فريق للمكفوفين