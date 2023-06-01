حضور نيللي كريم ودنيا سمير غانم لاحتفالية تكريم أبطال الدراما الداعمة للمرأة

توافد نجوم الفن على احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم الأعمال الدرامية الداعمة لقضايا المرأة المصرية خلال شهر رمضان، إذ تقام الاحتفالية بعنوان «المرأة في دراما رمضان»، وتقدم الحفل جاسمين طه زكي.

وحضرت الفنانة نيللي كريم، والفنانة دنيا سمير غانم، والفنانة منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، والمخرج سامح عبد العزيز، والسيناريست أيمن سلامة، والفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، وريمون مقار، والمؤلفة مريم ناعوم، دنيا سمير غانم، وروجينا، ونهال عنبر.

عمر شريف يحضر احتفالية «المرأة في دراما رمضان»

وحضر أيضا الفنان عمر شريف، أحد أبطال مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، الذي عرض في شهر رمضان وحقق نجاحا كبيرا.