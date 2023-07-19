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تقديم الخدمة لأكثر من 92 ألف سيدة ضمن حملة 100يوم صحة بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
05:13 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

حملة 100 يوم صحة بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إجمالي عدد المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 92 ألف و819 سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة بأكملها، خلال 20 يوماً من انطلاق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة  بالدقهلية.

انتفاع المواطنين من وسائل تنظيم الأسرة بالدقهلية 

وأوضح «مكين»، في بيان له أنه إجمالي زيارات المستفيدات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة تجاوز 82 ألفاً، لافتا إلى حرص صحة الدقهلية لتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. 

وأضاف«مكين» أنه بلغ عدد المترددين 5147 مواطناً، وإجراء 764 تحليلاً مختلفاً للمرضى، ونحو 370 حالة أشعة عادية وموجات صوتية إلى جانب تحويل 135 حالة للمستشفيات.

خدمات مبادرة 100  يوم صحة  بالدقهلية 

وأشار وكيل الوزارة أنّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة بمحافظة الدقهلية،  بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

وكانت مبادرة«100 يوم صحة» انطلقت تحت شعار«أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر»، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

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بقلم آية حسنين