الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة دمياط.. وخطة لترشيد الاستهلاك

أعلنت الأجهزة التنفيذية أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة دمياط، وذلك في بيان سابق لها على الصفحة الرسمية لقطاع الكهرباء، حتى يسهل لأهالي المحافظة الإبلاغ عن طوارئ وأعطال الكهرباء في مختلف مدن وقرى مراكز المحافظة.

وتشهد المحافظة تخفيضا للإنارة بجميع القرى والمدن، وذلك في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والمنشآت الحكومية من الخارج، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

انقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة

وتشهد محافظة دمياط، انقطاعا متكررا على مدار 24 ساعة الماضية، كما يوجد أعطال كهرباء بمحافظة دمياط بسبب ارتفاع درجة الحرارة نتيجة طقس القبة الحرارية، وزيادة الأحمال، فيما وقد انتشرت فرق طوارئ الكهرباء في مختلف المناطق لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الكهرباء بالتناوب بين المناطق في كل المدن والقرى.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة دمياط

وأوضح المهندس عماد شطا ، رئيس قطاع كهرباء دمياط ، الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة دمياط وهو (114)، فضلًا عن الإعلان عن أسماء وأرقام هواتف كل مسؤل في منطقة على حدى في شمال وجنوب دمياط ومناطق أخرى مثل كفر سعد و الزرقا وكفر البطيخ وفارسكور ومركز وبندر دمياط ورأس البر وعزبة البرج وذلك لاستقبال شكاوى أهالي المحافظة بشأن طوارئ الكهرباء وأعطالها، والتى موضحة بالصور والتى تم إعلانها على الصفحة الرسمية لقطاع الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء بدمياط

واضاف أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظة، ضمن خطة الدولة لمواجهة أزمة الكهرباء والطاقة، ولتوفير الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الطاقة لتصدير الفائض منه إلى الدول الأخرى وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مُشددًا على ضرورة تخفيف الأحمال، واستخدام الإضاءة الخافتة، وترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المؤسسات الحكومية.

مراجعة الإضاءة في الإعلانات والمدارس

ووجه شطا في وقت سابق بمراجعة الإضاءة الخاصة بالإعلانات المضيئة، وشاشات الإعلانات الضخمة، ودور العبادة، وأضواء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والتجمعات الصناعية، والأماكن العامة، والطرق، مع التأكد من تخفيفها ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.

متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء

وتم توفير مسؤول في المحافظة ، لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الديوان، فضلًا عن تشكيل لجنة للمرور على القطاعات الحكومية والعامة بصورة دورية للتأكد من الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء، والتوقيت الصيفي، وذلك بالإضافة إلى قاعات الأفراح، والمطاعم، والمحال الكبرى، والمقاهي، ومراكز الشباب، فضلًا عن مراجعة ممارسات الكهرباء في مختلف التجمعات السكنية الجديدة.