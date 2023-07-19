إصابة 3 أشخاص في تصادم «توك توك» وسيارة بالشرقية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة مع «توك توك»، أمام موقف مصر بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ونُقل المصابون إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، باستقبال 3 أشخاص مصابين، إثر تصادم «توك توك» وسيارة أمام موقف مصر بمركز منيا القمح، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي.

معاينة موقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصابين، فيما أُخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع كافة التحريات حولها.

تسيير حركة المرور

من جهتها، رفعت الجهات المعنية بمدينة منيا القمح آثار الحادث من الطريق، وجرى تسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.