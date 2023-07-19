10 منافذ لبيع المانجو بسعر الجملة بالإسماعيلية.. أسعار مخفضة

أعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تخصيص 10 أماكن بنطاق المدينة والمراكز والأحياء كمنافذ لبيع المانجو خلال فترة مهرجان المانجو بسعر الجملة وبأسعار مخفضة للجمهور.

وأضاف بشارة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه ناقش مع الغرفة التجارية في الإسماعيلية ورابطة مزراعي المانجو بالمحافظة ضرورة وجود منافذ للبيع بأسعار مخفضة في مراكز المحافظة.

أماكن بيع المانجو في الإسماعيلية بسعر الجملة

وقال اللواء شريف بشارة، أنه جرى تحديد منافذ البيع خلال مهرجان المانجو بالإسماعيلية على 10 مناطق، بينها 3 منافذ بنطاق مدينة الإسماعيلية مقسمة على حي أول وحي ثان وحي ثالث الإسماعيلية مضيفا: «لن ننسي أهالينا في المراكز وجاري تحديد أماكن لبيع المانجو بنفس الأسعار المخفضة بنطاق مراكز التل الكبير والقصاصين، وفايد وأبوصوير ومركز الإسماعيلية، ومركز القنطرة شرق ومركز القنطرة غرب».

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه يجب على أهالي المراكز المشاركة في فرحة مهرجان المانجو، رغم بعد المسافة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي للمهرجان هو توفير المنتج بأسعار مخفضة للجمهور داخل وخارج الإسماعيلية.

بشارة نبحث فتح منافذ أمام الشواطئ

وقال شريف بشارة، انه يجري بحث إمكانية زيادة عدد المنافذ الجديدة للبيع بأسعار الجملة أمام الشواطئ والأندية سواء داخل مدينة الإسماعيلية، بطريق البلاجات السياحي أو في مدينة فايد، لافتا إلى أن المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي وفتح منافذ بأسعار مخفضة.