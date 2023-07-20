الإسكندرية ملجأ سكان المحافظات للهرب من الحر.. «مصيف على قد الميزانية»

ازدحمت شواطئ الإسكندرية، خاصةً شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، لأنها الأرخص والأنسب لأبناء المحافظات الإقليمية الذين هربوا من حر الصيف بمحافظاتهم وحضروا إلى الإسكندرية للاستمتاع بجوها وبحرها لقضاء يوم أو عدد من الأيام يجددون به نشاطهم، وأكدوا لـ«الوطن، أن الإسكندرية هي ملاذهم من حر الصيف ويأتون إليها لأنها الأقرب والأرخص بين محافظات مصر الساحلية.

قضاء يوم بـ10 جنيهات في الإسكندرية

يقول محمد جابر مستأجر شاطئ عجميستا بالعجمى غرب الإسكندرية إن الإقبال على الشاطىء ارتفع بنسبة كبيرة بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، ولأن شاطئ عجميستا تكلفة دخوله قليلة يقبل عليه المصطافون بشكل كبير، فالتذكرة بـ10 جنيهات شاملة الدخول والشمسية والكرسي والترابيزة واستخدام الحمامات ووحدات خلع الملابس مجانا ونحرص على نظافة الشاطئ بشكل مستمر، والمصطافون يأتون من كل محافظات مصر لرخص أسعار الشقق حول الشاطئ وكذلك رحلاتها اليوم الواحد تأتي بشكل مكثف خاصةً في أيام العطلات الرسمية.

المصطافون: بنعشق بحر الإسكندرية

«الإسكندرية هي عشقنا الأول ولا يحلو الصيف إلا بزيارتها»، هكذا بدأ أحمد علي حديثة وأضاف أنه وأسرته يعشقون الإسكندرية وكلما تسمح الفرصة نأتي إليها هربا من حر الصيف في كفر الزيات، ونستمتع بشواطئ العجمى وتكلفتها ليست كبيرة.

ويضيف محمود السيد من القليوبية: «لا نستمتع بجمال البحر إلا في شواطئ العجمى فهي الأرخص والأنظف بين كل الشواطئ التى نزورها وأسعارها فى متناول أيدينا خاصة أننا أسرة كبيرة فتذكرة دخول شاطئ عجميستا 10 جنيهات شاملة الخدمات، وقريب من الأسواق».

وأوضح عبد الله صالح، أحد المصطافين في العجمي، أن الإسكندرية المصيف المفضل لدي أهالي البحيرة، بسبب قربها من المحافظة ووجود كافة السلع والخدمات بأسعار رمزية والشواطئ المجانية إضافة إلي بحرها وجوها.

وأشار إلى أنه اعتاد هو وأسرته قضاء أسبوع في الإسكندرية، خاصة في منطقة العجمي غرب المدينة.

وأشار على عبد الرحمن، أحد المصطافين في شواطئ العجمي،إلى أن أسرته الصغيرة تنتظر الإجازة من أجل قضاء يومين في مدينة الإسكندرية ونزول البحر والاستمتاع بالصيف، مشيرا إلى أن الإسكندرية هي المصيف السنوي له ولأسرته القادمة من محافظة الجيزة.