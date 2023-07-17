إقبال كبير على شواطئ غرب الإسكندرية لارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

شهدت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، اليوم، إقبالا كبيرا، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة في الجو، حيث بلغت درجات الحرارة 32 درجة والمحسوسة 35 طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فيما بلغت نسبة الرطوبة 55%.

زيادة الإقبال على الشواطئ

وقال حمادة العقاري، مستأجر أحد الشواطئ بمنطقة البيطاش بالعجمي، إن الإقبال على الشواطئ كبير هذه الأيام نظراً لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة بشكل ملحوظ، بالإضافة لانتهاء طلبة الثانوية العامة من أداء الامتحانات، حيث يمنح البحر زواره شعورا بالانتعاش.

أسماء: هواء البحر ينعشنا

فيما قالت أسماء محمد، من المترددين على الشواطئ، إن هواء البحر ينعشنا ويشعرنا بالراحة النفسية، ونتوجه إلى الشاطئ للقضاء على الإحساس بالحر الشديد، حيث نقضى اليوم كاملاً على الشاطئ هربا من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ورغم ازدحام الشواطئ إلا أن الجلوس على البحر أفضل بكثير من تحمل درجات الحرارة المرتفعة في المنازل.

وأكدت أمل محمد، أحد الأهالي، أنها تسكن بالقرب من البحر، ولكن في هذا الجو شديد الحرارة نأتي إلى الشاطئ لأن الجو يكون مختلفا عن المنازل، وهواء البحر يقتل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة.