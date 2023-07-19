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مصرع ربة منزل صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في البحيرة

كتب:

إحسان شعبان
05:25 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
مصرع ربة منزل في البحيرة-أرشيفية

مصرع ربة منزل في البحيرة-أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرضها لحادث عبور مشاة إذ صدمتها سيارة أسفل كوبري 45 اتجاه الإسكندرية بنطاق محافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العامرية العام وحرر محضرا بالواقعة.

وفاة ربة منزل في حادث 

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث عبور مشاة أسفر عن مصرع ربة منزل بعدما صدمتها سيارة أسفل كوبري 45 بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى مستشفى العامرية العام وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة ربة منزل تدعى لبني محمد سالم، 45 سنة، مقيمة قرية 45 العامرية، وجرى نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بمستشفى العامرية المركزي، وجاري المتابعة مع المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث 

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بقلم إحسان شعبان