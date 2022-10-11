وفاة ربة منزل بعد تعرضها لإصابات خطيرة في قنا.. والأمن يضبط الزوج

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، فجر اليوم، داخل قسم العظام في مستشفى أبوتشت المركزي، متأثرة بإصابات بالغة في الرأس ومناطق متفرقة من الجسم، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وفاة ربة منزل في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع «ثورة.م» 42 عامًا، ربة منزل، مقيمة في قرية النواهض بمركز أبوتشت، متأثرة بإصابتها في الرأس ومناطق متفرقة بالجسم.

مباحث قنا تكثف تحرياتها

وكثفت مباحث مركز أبوتشت تحرياتها، لكشف ملابسات الواقعة، والمتسبب في ضرب ربة المنزل، واستدعاء عدد من أقاربها.

وبسؤال شقيق المتوفية، اتهم زوجها «محمد.ر» 54 عامًا، عامل، بالتعدي عليها بالضرب، منذ 4 أيام، بسبب خلافات عائلية بينهما، ونقلها إلى المستشفى، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابات بالغة.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية بقيادة مباحث مركز شرطة أبوتشت، وضبط المتهم «زوج المتوفية»، وتجري التحقيقات معه، وعرضه على جهة التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلبت ندب مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاة السيدة.