القبض على ربة منزل تسببت في وفاة طفلتها بـ15 مايو

ألقت مباحث القاهرة القبض على ربة منزل، تسببت في وفاة طفلتها الرضيعة، بسبب الإهمال بمدينة 15 مايو، إذ أعطتها طعاما وهي رضيعة وفي عمر لا يسمح لها بتناول ذلك.

بلاغ الواقعة

وردت إشارة لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة طفلة رضيعة تدعى «ج. خ»، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة ويرجح وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء بسبب تعرضها للإهمال علي يد والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والدة المجني عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1090 جنح 15 مايو، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.