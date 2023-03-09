وفاة ربة منزل في ظروف غامضة بمدينة العبور

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وفاة ربة منزل، إثر إصابتها بحالة إعياء شديد، نقلت إثرها إلى مستشفى الدمرداش حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، صباح اليوم.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قرّرت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلّفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها وبيان إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة العبور إخطارًا من مستشفى الدمرداش بوصول ربه منزل في حاله إعياء شديد بسبب اشتباه تسمم، ودخلت إثرها غرفة الرعاية المركزة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة صباح اليوم، وتبين خلو جثة السيدة من أي إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1543 إداري لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.