وزير الخارجية العراقي يدعو لمنع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، إن الوزير فؤاد حسين أكد لنظيره السويدي ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.

وأَضاف الصحاف، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، إن وزير الخارجية العراقي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، وناقشا تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته، مع شخص آخر من العراق أمام السفارة العراقية في ستوكهولم.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية العراقي خطورة هذه المواقف وتكرارها الذي يدل على عمل ممنهج، لافتا إلى أن القرآن الكريم راسخ في قلوب أكثر من ملياري مسلم حول العالم، داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة للإسلام والقرآن الكريم، والتصدي لمثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تحرض على العنف والعنصرية والتطرف، والتي لا يمكن إدراجها ضمن نطاق الحريات.

وزير الخارجية العراقي يؤكد ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم

وأوضح ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم إزاءها ينطلق من القوانين والأعراف الدولية التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، مشيرا إلى حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية المقيمة في بغداد ومنها بعثة السويد.

وأكد أهمية احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية؛ وبما لا يشكل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.

الحكومة السويدية تستنكر حرق المصحف

من جانبه، أعرب وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومة بلاده لهذا العمل، مؤكدا أن الحكومة السويدية ترفض بشدة مثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وأنها لا تدعم أو تتغاضى بأي حال عن الآراء المعادية للإسلام التي عبر عنها الشخص المعني خلال هذه الواقعة، مجددا التزام بلاده بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.