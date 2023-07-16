بشار الأسد يستقبل رئيس وزراء العراق في أول زيارة لدمشق منذ 2011

حرص الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، على استقبال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في مراسم استقبال رسمية بقصر الشعب في العاصمة دمشق، حيث يقوم رئيس الحكومة العراقية بزيارة رسمية، على رأس وفد كبير، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، قبل قليل.

زيارة الأولى منذ عام 2011

تُعد الزيارة التي يقوم بها «السوداني» للعاصمة السورية دمشق، هي الأولى لرئيس وزراء العراق، منذ عام 2011، وجاء هذا بعد إعلان عودة سوريا مرة أخرى إلى جامعة الدول العربية، بعد تجميد عضويتها لسنوات عديدة، وذكرت الوكالة السورية أن «مباحثات بشار الأسد والسوداني تركزت على العلاقات بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات».

وقوف العراق بجانب سوريا

بدوره، قال الرئيس السوري بشار الأسد: «العراق الشقيق وقف إلى جانب سوريا خلال الحرب الإرهابية، وكان رافضًا لكل تبريرات العدوان عليها، وقدم أغلى ما يمكن تقديمه، وتوحدت الساحات بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية»، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السورية.

موقف العراق واضح تجاه سوريا

في الوقت ذاته، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن موقف بلاده ثابت بشأن سوريا وسيادتها، خاصة أن أمن العراق من أمن سوريا، وشدد عن ضرورة وأهمية التنسيق بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، خاصة الإرهاب، ونقص المياه، معرباً عن رفضه للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

اتفاق بين سوريا والعراق

وأشار «السوداني» إلى أن هناك اتفاق مع سوريا من أجل إيجاد آليات تنسيق لمواجهة عمليات تهريب وتجارة المخدرات، مع ضرورة ضمان حصص مائية عادلة، مؤكداً أن أبواب العراق مفتوحة للاستثمار، بوفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.