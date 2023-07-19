محمد حماقي يكشف عن موعد طرح أغنيته الجديدة «لمون نعناع»

كشف الفنان محمد حماقي، عن موعد طرح أغنيته الجديدة «لمون نعناع»، مؤكدا طرحها غدا الخميس الساعة الخامسة مساء على موقع «يوتيوب» وكل منصات الموسيقى.

ونشر حماقي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي للأغنية معلقا عليها «استنوا أغنية لمون نعناع بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

آخر حفلات حماقي

وأحيا محمد حماقي، مؤخرا، حفل خريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة لدفعة 2023، وسط أجواء من وصلات الرقص والبهجة لخريجين من مختلف دول العالم، وقدم مجموعة من أغانيه أشهرها: «زيها مين» و«لا ملامة»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هوا دا حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا»، و«أدرنالين»، و«قلبي حبك جدا جدا» وغيرها.