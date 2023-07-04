محمد حماقي ينعى علاء عبدالخالق: اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له

نعى محمد حماقي، الفنان علاء عبدالخالق، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ59 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض.

محمد حماقي: اللهم اغفر لـ علاء عبدالخالق وألهم ذويه الصبر والسلوان

وكتب محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خالص عزائي لأسرة الفنان الكبير علاء عبدالخالق.. اللهم تغمده بواسع رحمتك واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وفاة علاء عبدالخالق

وكان الفنان حسام حسني أول من أعلن عن وفاة الفنان علاء عبدالخالق نجم التسعينات، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «علاء عبدالخالق في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة، إنا لله وإنا إليه راجعون».

يُذكر أنَّ علاء عبدالخالق مطرب مصري، درس في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي، بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة منى عبدالغني، والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، ومن أهم أعماله الغنائية «قلبي طيارة ورق، بحبك باستمرار، داري».