تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة

ينتهي العمال والمنظمون من وضع اللمسات الأخيرة على حفل النجم تامر حسني بمهرجان العلمين الجديدة 2023 داخل «العلمين آرينا»، وهي أولى الحفلات التي يحتضنها المهرجان، ومقرر إحياؤه يوم الجمعة 21 يوليو.

وقام العمال بإخفاء الواجهة الرئيسية والموجودة خلال الفترة الماضية على المدخل، ووضعوا «بوسترات» حفل تامر حسني بثلاث وجهات ترويجية للحفل، ويحاول العمال الانتهاء من تجهيز المسرح بالكامل قبل الحفل بـ24 ساعة.

المسرح سيكون جاهزًا للحفل صباح الجمعة 21 يوليو

وتم الانتهاء من جزء كبير من المسرح، وأمامه منطقة واسعة تستوعب العدد الكبير من الجماهير المقرر حضوره لحفل الفنان تامر حسني، مع وجود عدد من أفراد الأمن لتأمين الحفل وتنظيم دخول وخروج الزوار.

وتشهد منطقة آرينا تجهيزات ضخمة للحفل، وسيكون المسرح جاهزًا بالكامل صباح يوم الجمعة، وسيبدأ في استقبال الزوار قبل الحفل.

استمرار فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

ويقام حفل تامر حسني، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ضمن مجموعة من الحفلات الفنية الأخرى، يحييها كل من: أنغام ونانسي عجرم وإليسا وراغب علامة، ومن الحفلات المنتظرة أيضا حفل الموسيقار عمر خيرت والفنانة اللبنانية إليسا معًا، في أول حفل مشترك يجمعهما معاً، الذي من المقرر أن يقام في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل.