انطلاق منتدى مصر للتعدين بمشاركة عدد من الشركات العالمية الثلاثاء المقبل

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار «البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون»، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية، كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولية.

ويشهد المنتدى حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين، حيث يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين في مصر، والذي يشهد تحولات غير مسبوقة في التشريعات والإجراءات، كما يسلط الضوء على خارطة طريق مستقبل التعدين في مصر والاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا، في مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وعدد من وزراء التعدين وممثلي الدول ورؤساء الشركات المشاركة في المؤتمر.

استعراض الفرص الناشئة في مجال التعدين المصري

وأكد «الملا»، أن المنتدى سيستعرض أحدث الفرص الناشئة في مجال التعدين المصري، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات، والتراخيص، والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات.

كما يلقي المنتدى الضوء على المستجدات العالمية في هذه الصناعة، والفرص والتحديات والجهود اللازمة لخفض الانبعاثات والتحول الأخضر في قطاع التعدين.

2000 متخذ قرار يشاركون في المنتدى

ويشارك في المنتدى أكثر من 2000 متخذ قرار في المجالات الخاصة بقطاع التعدين، ويوفر للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة خلال المنتدى، ويسلط الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة.