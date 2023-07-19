أوكرانيا: استهداف روسيا لميناء أوديسا هدفه إجبارنا على اتخاذ إجراءات معينة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن ضربات روسيا على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية ما هي إلا محاولة إجبار البلاد على اتخاذ إجراءات معينة.

تأثير الضربات الروسية على أوكرانيا

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في كييف، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء يوكينفورم الأوكرانية، إن الضربات الروسية على البنية التحتية للموانئ الأوكرانية تعبر عن رغبة روسيا في إجبار أوكرانيا، وكذلك الأمم المتحدة أو شركائها، على اتخاذ إجراءات معينة، بما في ذلك فتح شيء ما أو رفع العقوبات.

وأضاف أن روسيا تهاجم موانئنا، وعلينا أن نفهم أنه عندما تفعل ذلك، فإنها تجبرك دائمًا على القيام بشيء ما ليس نحن فقط، ولكن أيضًا شركاءنا والأمم المتحدة لفتح شيء ما ورفع العقوبات عن شيء ما».

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي إضافية، بما في ذلك SAMP-T أو Patriot لحماية البنية التحتية في أوديسا وما وراءها.

روسيا تطلق 16 صاروخا

ووفقًا لسلاح الجو للقوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت روسيا 16 صاروخًا من طراز كاليبر كروز وثمانية صواريخ كروز X-22، وستة صواريخ كروز وصاروخ موجه X-59 و32 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 13 على أوكرانيا ليلا.

أوكرانيا تطلق عددا من الصواريخ

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن نظام الدفاع الجوي لبلاده أطلق 13 صاروخ كاليبر كروز، وصاروخ موجه X-59 و23 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 131، إذ كانت الضربات بصواريخ X-22 وOniks تستهدف البنية التحتية لمنطقة أوديسا.