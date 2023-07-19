«القاهرة الإخبارية»: الجيش الروسي يحرز تقدما شمالي شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، أن قواتها تقدمت لمسافة كيلو متر على طول خط الجبهة في منطقة خاركيف، شمالي شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: «خلال النهار وصل تقدم الوحدات الروسية لأكثر من كيلومتر في العمق، وما يصل إلى كيلومترين على طول الجبهة، وسيطرت الوحدات على محطة مولتشانوفو، الواقعة على بعد أقل من 20 كلم شمال كوبيانسك»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وكالة أنباء «فرانس برس».

القوات الروسية تدمر لغما أوكرانيا جنوب غرب البحر الأسود

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية دمرت لغمًا أوكرانيًا شاردًا، جنوب غرب البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أن الأسطول الروسي في البحر الأسود اكتشف اللغم وهو يطفو على بعد نحو 180 كيلومترًا عن مضيق البوسفور، بحسب وكالة رويترز.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه بقرار من ربان السفينة تم إطلاق طائرة هليكوبتر من طراز كا-27، ودمر طاقمها اللغم بأعيرة نارية.