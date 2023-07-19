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تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس بعد العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر 

كتب:

يسرا البسيوني
06:22 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

ويعد صدور القرار الرئاسي رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.

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