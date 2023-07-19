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حزب الجيل: العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر يؤكد العزم على تهيئة الأجواء للحوار الوطني

كتب:

محمد أباظة
06:26 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
ناجي الشهابي

ناجي الشهابي

أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار الرئيس السيسى بالإفراج عن الباحث الحقوقى باتريك زكي ومحمد الباقر وآخرين، والذي استجاب فيه الرئيس لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني وحزب الجيل والقوى السياسية، لافتا إلى أن قرار الرئيس يؤكد عزم الدولة على فتح المجال العام وتهيئة كل الأجواء الإيجابية لاستمرار جلسات الحوار الوطني لمناقشة كل قضاياه ال 113.

قرار يدعم الحريات العامة 

وأكد رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس سيكون له تأثيره الايجابي ويدعم الحريات العامة وحقوق الإنسان ويؤكد اطلاعه على مواقف الأحزاب المختلفة واحترام مواقفها وارؤاها السياسية.

الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر 

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، من بينهم باتريك زكي ومحمد الباقر.

جاء ذلك  في إطار استخدام الرئيس لسلطاته الدستورية، واستجابةً لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية. 

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.