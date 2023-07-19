مروة ناجي تطرح أغنية «أبو الغضب» (فيديو)

طرحت الفنانة مروة ناجي، أغنية جديدة بعنوان «أبو الغضب»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «أبو الغضب» لـ مروة ناجي، من كلمات محمود سليم، وألحان كريم أحمد، وتوزيع حازم السعيد، وميكس وماستر ميشو مالك.

وتقول كلمات أغنية لـ«أبو الغضب» مروة ناجي: «متعصب دايمًا ومقفل مانتش طايق كلمة لحد متنرفز على طول ومتنشن مالك كدة ليه قالبها بجد روق على حالك كده واهدى وأنت بتضحك شكلك أحلى دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة مش مستاهله إننا نتشد».

وكانت مروة ناجي، قد احتفلت بالعام الهجري الجديد، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «اسأل الله العظيم، أن يُبارك لنا من فضله في العام الهجري الجديد، وأن يزيدنا اللهم فيه من الخيرات، وأن تجعله أفضل عامٍ عشته حتى الآن، اللهم حسّن فيه خلقي وألهمنا الاستغفار وترك المعاصي، واجعلنا من عبادك المستغفرين الذين تتوب عليهم وتغفر لهم.. اللهم بارك لنا في هذا العام واجعله عامًا مليئًا بالنجاحات والتحقيقات العظيمة، وارزقنا العافية وأبعد عنا الأمراض والمحن، واجعله عامًا يسود فيه الصحة والسعادة والسلام».