«القاهرة الإخبارية»: الداخلية الباكستانية توجه تهمة إفشاء أسرار رسمية لعمران خان

قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله، يوم الأربعاء، إن بلاده ستبدأ إجراءات جنائية ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية، وذلك في إطار سلسلة من القضايا يواجهها خان.

خان تلاعب في رسالة دبلوماسية أمريكية

وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية بين واشنطن وإسلام آباد، بينما قال خان مطلع العام الماضي إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وتنفي واشنطن ضلوعها في أي مؤامرة من هذا القبيل، وقال سناء الله إن القرار اتُخذ بعد أن سجّل السكرتير الرئيسي السابق لخان بيانًا بالمحكمة اليوم الأربعاء يفيد بأن خان تلاعب في رسالة دبلوماسية أمريكية مشفرة في مارس 2022 لخدمة أهدافه السياسية.

وفقد خان (70 عامًا) سلطته في تصويت لحجب الثقة في أبريل 2022 قال إن واشنطن ضالعة فيه بعد زيارته إلى موسكو، ولوّح خان بورقة في اجتماع عام عُقد بعد فترة وجيزة من الإطاحة به قائلا إنه يحمل نسخة من رسالة دبلوماسية سرية تحتوي على العواقب الوخيمة التي قد تقع إذا استمر في التقرب من روسيا، وسافر خان إلى موسكو عشية غزو روسيا لأوكرانيا.

إفشاء سر رسمي يعد جريمة

وأوضح سناء الله أن السكرتير الرئيسي أدلى بشهادته وقال إن خان أبلغه أنه فقد نسخة الرسالة عندما طُلب منه إعادتها، وقال وزير الداخلية الباكستاني: «إفشاء سر رسمي يعد جريمة»، مضيفا أن الدولة سترفع دعوى قضائية ضد خان أمام المحكمة، مؤكدا: «لا أعتقد أنه فقد النسخة. لا تزال بحوزته. يجب استعادتها منه».

وذكر خان أنه لا يعتقد أن سكرتيره السابق قد يشهد ضده. وقال للصحفيين بعد جلسة المحكمة في قضية أخرى «لن أصدق الأمر ما دمت لم أسمع به منه مباشرة».