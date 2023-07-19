«القاهرة الإخبارية»: وزير الخارجية الأوكراني يزور باكستان غدا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا سيقوم بزيارة رسمية لباكستان تستغرق يومين بدء من الغد.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، يقوم وزير الخارجية الأوكراني بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني، ويتم إجراء محادثات مفصلة.

علاقات وثيقة بين باكستان وأوكرانيا

وتتمتع باكستان وأوكرانيا بعلاقات وثيقة وودية خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والزراعة والتعليم العالي.

وتعد زيارة وزير الخارجية الأوكراني لباكستان، أول زيارة وزارية على الإطلاق من كييف منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1993.

ومن المتوقع أن تسهم في زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.