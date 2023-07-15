رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بأبحاث الذكاء الاصطناعي في الكليات العملية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ أن البحث العلمي هو مستقبل مصر في السنوات المقبلة في شتى نواحي الحياة اليومية، مشيداً بمدى التقدم العلمي والأبحاث المرتبطة بمجالات علوم الطاقة والذكاء الاصطناعي بمختلف الكليات العملية بالجامعة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة كفر الشيخ عصرية ومتطورة

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة كفر الشيخ للدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط السابق، الذي أكد أن البحث العلمي هو منارة الشعوب وتقدمها، ولذلك تهدف الجامعات المصرية خلال السنوات العشرة الأخيرة لتطبيق مزيد من الأبحاث العلمية، خاصة في مجال «النانو تكنولوجي»، التي تدخل في العديد من الاستخدامات اليومية، في البناء، والخدمات الطبية، والأبحاث الزراعية، مشيدا بدور جامعة كفر الشيخ في هذا المجال.

وترأس الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط السابق، اليوم السبت لجنة تحكيم لمناقشة رسالة ماجستير لأحد الباحثين بكلية التربية العامة، بجامعة كفر الشيخ.

أفضل جامعة في عام 2018

يذكر أن جامعة كفر الشيخ، قد حصلت علي أفضل جامعة بين الجامعات المصرية لمسابقة التميز والتطوير والابتكار في عام 2018، تحت رعاية الرئيس السيسي.