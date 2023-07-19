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‎كتلة الحوار تثمن قرار الرئيس بالعفو عن بعض المحكوم عليهم: طريق الإصلاح بدأ

كتب:

يسرا البسيوني
07:00 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الإفراج عن بعض المحكوم عليهم - أرشيفية

الإفراج عن بعض المحكوم عليهم - أرشيفية

ثمنت كتلة الحوار، سرعة استجابة الدولة لطلبها بالأمس بالعفو عن المحكوم عليهم، وعلى رأسهم باتريك چورج ومحمد الباقر. 

مناخ مناسب للحوار الوطني 

وأكدت أن مثل هذه القرارت تعكس جدية الدولة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية في إضفاء مناخ مواتي للحوار الوطني والإصلاح السياسي والديمقراطي في مصر. 

صدق النوايا لخلق غدٍ أفضل 

‎وأشارت إلى أن هذه الخطوات تؤكد صحة رهان المشاركين في الحوار الوطني على صدق نوايا كل الأطراف في الدخول لمرحلة وطنية جديدة، وبناء الثقة بين النظام والمعارضة، وأن الطريق وإن بدا طويلا وشاقا إلا أن صدق نوايا كل الأطراف سيمكننا جميعا من خلق غدٍ أفضل يستحقه المصريون.

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