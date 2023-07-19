إزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة.

حملات إزالة في عدة مراكز

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 3 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 13 قرار إزالة على مساحة 564 مترا مربعا

جاءت حملات الإزالة كالآتي:-

- إزالة 3 حالات تعد بمساحة 362 م2 بشبراخيت

- 5 حالات تعد بمساحة 137 م في أبو المطامير

- 5 حالات تعد في كوم حمادة بمساحة 65 م 2

ومن جانبها شددت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة.

توجيهات بمنع التعدي على الأراضي الزراعية

ووجهت نائب محافظ البحيرة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف.

وأشارت نائب محافظ البحيرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.