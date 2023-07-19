المستشار محمود فوزي: العفو عن باتريك زكي والباقر يتفق مع بناء حوار إيجابي يستند للعقل

أكد المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية بالحوار الوطنى أن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن مجموعة من الأشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية يتفق فى مضمونه وتوقيته مع ما تشهده الجمهورية الجديدة من رؤية ثاقبة وشاملة على كافة الأصعدة.

وقال المستشار محمود فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بالعفو عن بعض الأشخاص يتفق فى مضمونه مع دعوته الدائمة بضرورة بناء حوار إيجابي يستند إلى العقل لبناء المستقبل وغلق كل صفحات الماضي وفتح أفق جديدة لبناء الجمهورية الجديدة .

وأوضح المستشار محمود فوزي أن التوقيت الذي صدر فيه قرار العفو من القيادة السياسية يؤكد الثقة بالنفس وتأكيد ثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قرار العفو جاء سريعا وفى نفس الوقت مدروس يستند على رؤية ثاقبة للقيادة السياسية.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الإفراج عن الشاب باتريك زكي يصون له مستقبله العلمي والمهني كشاب فى مقتبل العمر، وكذلك الحال لمحمد الباقر.

وشدد المستشار محمود فوزى على أن مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن هؤلاء الشباب ويوجه له الشكر والتقدير.